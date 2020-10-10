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  • Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi 12 Ekim'den itibaren ulaşıma kapanacak
10 Ekim 2020 Cumartesi 16:17 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi 12 Ekim'den itibaren ulaşıma kapanacak

Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi 12 Ekim'den itibaren ulaşıma kapanacak
AA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşıma kapanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak.

AA'da yer alan habere göre, Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirileceğini bildirdi. 

Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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