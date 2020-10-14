14 Ekim 2020 Çarşamba 17:38 | Son Güncelleme:
Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
DHA
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti, viyadüklerde derz yenileme çalışması nedeniyle 1 ay süreliğine kapatıldı.
DHA'da yer alan habere göre, ekipler yolu saat 15.00 itibarıyla kapatarak, trafiği TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi.
D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüler TEM Otoyolu’na Abant gişelerinden girerek, yollarına devam edebilecek.