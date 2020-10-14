  • $7,9159
  • 9,31
  • 485.022
  • 1189.29
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
14 Ekim 2020 Çarşamba 17:38 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
DHA

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti, viyadüklerde derz yenileme çalışması nedeniyle 1 ay süreliğine kapatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, ekipler yolu saat 15.00 itibarıyla kapatarak, trafiği TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüler TEM Otoyolu’na Abant gişelerinden girerek, yollarına devam edebilecek.

<p>Uzay aracı kapsülünün fırlatılma anı Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden

ROSCOSMOS canlı yayınladı: Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde 32 gün süreyle ulaşım sağlanamayacak

Besinleri doğru saklama yöntemi nedir? Yıllarca bu hataları yaptık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.