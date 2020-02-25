Bölgede dengeleri değiştirecek! 'Pakistan MİLGEM'le oyun kurucu olacak

Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında, DEİK tarafından düzenlenen "Pakistan-Türkiye İş Yatırım Forumu"na katılmak üzere Pakistan'a geldi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akgün, Milli Savunma Bakanlığına bağlı 27 askeri fabrikayla 3 askeri tersanenin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ASFAT'ın yaptığı üretimlerin ekonomiye kazandırılması, ihracat potansiyelinin kullanılarak milli ekonomiye katkı sağlanması ve elde edilen gelirin savunma sanayii üretimine harcanması için çalıştıklarını söyledi.

Pakistan'la yapılan 4 adet MİLGEM korvetinin inşası anlaşmasının sadece bir gemi ihracatı değil, dünya barışına katkı sağlayan çok yönlü proje olduğunu vurgulayan Akgün, "Bu sadece bir platform satışından ibaret değildir. ASFAT'ın kuruluş misyonlarından biri de TSK'nın kabiliyetlerini geliştirmek, bunları müttefik, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak, onların da güçlenmesiyle dünya barışına katkı sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Akgün, üretilecek 4 adet korvetin ikisinin İstanbul Tersane Komutanlığında, diğer ikisinin de Pakistan'ın Karaçi Tersanesi'nde inşa edileceğini belirterek, bu yolla Pakistan'a teknik bilgi ve teknoloji transferi yapıldığına da dikkati çekti.

Pakistan'ın dizayn ve üretim yeteneği kazanmasının ileride Pakistan-Türkiye iş birliğiyle ortaklaşa bir Türk orijinli geminin, Pakistan'da üretilerek başka ülkelere satış imkanını da doğuracağına işaret eden Akgün, "Devlete ait ancak özel sektör dinamiklerine sahip bir şirket olarak amacımız, Türk Savunma Sanayii sektörüne yeni bir nefes getirmek ve pastayı büyütmektir. Şunu söylemeliyim ki; savunma sanayii ihracatı, Türkiye için bir seçenek değil zorunluluktur." diye konuştu.

"PAKİSTAN'LA KARA, DENİZ VE HAVA ARAÇLARI ÜZERİNE YENİ PROJELERİMİZ VAR"

Pakistan'la 2018'de yapılan MİLGEM Anlaşması kapsamında ilk geminin 2023'te, son geminin ise 2025'te teslim edileceğini hatırlatan Akgün, Pakistan'da kurulacak ASFAT ofisinin yeni projeler üzerinde çalışacağını anlattı.

Akgün, kara, deniz ve hava araçları bakım, onarım ve modernizasyon işleriyle alakalı Pakistan ordusuyla yeni görüşmeler yapıldığını aktararak, "TSK'nın sahibi olduğu ve bakım, onarım, modernizasyonunu yaptığımız platformlara sahip olan dost ve müttefik ülkelerimiz varsa, bu bilgimizden faydalanmalarını sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz." bilgisini verdi.

MİLGEM korvetlerinin Pakistan'a bölgede önemli bir güç kazandıracağına işaret eden Akgün, şöyle devam etti:

"Dünyanın siyasi, askeri ve ekonomik merkezi Asya-Pasifik'e doğru kayıyor. Pakistan, bu noktada önemli bir yere sahip Pakistan'ın 4 adet MİLGEM korvetine sahip olması, bölgede dengeleri değiştirecek ve Pakistan'ı oyun kurucu pozisyonuna getirecek. Pakistan'ın bu konuma gelmesi bizim için de çok önemlidir çünkü biz, Pakistan ordusunu kendi ordumuzdan ayrı görmüyoruz."

"PASİFİK, BALKANLAR VE KUZEY AFRİKA'DA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Akgün, MİLGEM korvetinin son teknolojiye sahip olmasının, üretim şartları ve maliyet açısından şu an dünyanın en önde gelen deniz platformlarından biri olduğunu söyledi.

Pakistan'la satış ve satış sonrası projeler dışında, mevcut askeri araçların güncel sistemlerle donatılması üzerine görüşmelerin sürdüğünü belirten Akgün, başka ülkelerle de benzeri anlaşmalar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Akgün, "İhracat faaliyetlerimizde kardeş ülkeleri öncelikli olarak tercih ediyoruz. Şu an Pasifik, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor." şeklinde konuştu.

Savunma sanayii ihracatının Türk ticaretine etkisinde de değinen Akgün, 2023 için konmuş 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin 10 milyar dolarlık kısmını savunma sanayisi üreticileri olarak yapma arzusunda olduklarını vurguladı.

Akgün, üretimde yerli kurumların yanında Türk özel sektörüyle çalışmaya öncelik verdiklerine işaret ederek, "Tüm savunma sanayii şirketlerimizle ilişki içerisindeyiz. Pakistan MİLGEM projesinde ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN ve İŞBİR gibi kurumlarla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ASFAT Genel Müdürü Akgün, yazılım ve savunma sanayii teknolojileri üzerine çalışan genç girişimcilere, "Askeri fabrikalarımızın ve tersanelerimizin kapasitesi çok yüksek. Ne tür iş birlikleri yapabileceğimiz ortada. Bu kabiliyetlerin kullanılması, kullandırılması ve ekonomiye katkı sağlanmasını isteyen kim varsa buyursun gelsin, kapımız sonuna kadar açık." şeklinde seslendi.

AA