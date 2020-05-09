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  3. Bölge abluka altına alındı! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

Bölge abluka altına alındı! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

Bölge abluka altına alındı! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen dağlarda teröristlerin gizlenmesini önlemek amacıyla dört koldan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristler nefes alamıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerindeki yayla, mera ve dağlık alanlarda teröristlerin barınma ihtimaline karşı gece gündüz silahlı kuvvetler hava destekli operasyonlara devam ediyor. Beytüşşebap ilçesinde Kato, Marinus, Faraşin ve Hale yaylaları ile Uludere ilçesine bağlı Bestler-Dereler ve Kuzey Irak ile Türkiye sınırları boyunca jandarma komando ve güvenlik korucuları teröristlere nefes aldırmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Teröristlerin inlerine girilen bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

PKK inlerine" bahar operasyonu - Anadolu Ajansı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmede, "İnançlıyız, inatçıyız, kararlıyız. Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca bölgede olabileceği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor" denildi.

İHA


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