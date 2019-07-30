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  3. Boğazdan böyle geçti! 14 denizciye mezar olmuştu...

Boğazdan böyle geçti! 14 denizciye mezar olmuştu...

Boğazdan böyle geçti! 14 denizciye mezar olmuştu...

Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Kerç Boğazı'nda iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında zarar gören gemilerden "M/T Candy", İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'na getirildi.

Comoros Adaları bayraklı "Feras" isimli römorkör tarafından çekilen gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü refakat etti.

Geminin geçişi sırasında boğazda herhangi bir kapanma yaşanmadı.

OLAY

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

AA

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