18 Ekim 2020 Pazar 14:46 | Son Güncelleme:
Bodrum'da şiddetli deprem! Bodrum'da deprem mi oldu?
Bodrum'da şiddetli deprem meydana geldi. Bodrum ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. İlk açıklama AFAD'tan geldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında Bodrum'da meydana gelen deprem ile ilgili paylaşımlar yaptı...
Bodrum'da şiddetli deprem meydana geldi. Bodrum ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. İlk açıklama AFAD'tan geldi. AFAD depremi 3.7 olarak ölçümledi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında Bodrum'da meydana gelen deprem ile ilgili paylaşımlar yaptı.
AFAD DEPREM AÇIKLAMASI
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 5.19 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 18.10.2020, 14:19:18 TSİ
Enlem : 36.9198 N
Boylam : 27.3496 E
Derinlik : 9.53 km
SON DAKİKA BODRUM DEPREM TWETLERİ
@bsroz35
Nasıl salladııııı #bodrum #deprem
@sorkan
Bodrum yine sallandı. Kısa ama güçlüydü #deprem
@boraduran
Bodrum fena sallandı #deprem
Ayrıntılar geliyor...