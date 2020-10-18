Bodrum'da şiddetli deprem! Bodrum'da deprem mi oldu?

Bodrum'da şiddetli deprem meydana geldi. Bodrum ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. İlk açıklama AFAD'tan geldi. AFAD depremi 3.7 olarak ölçümledi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında Bodrum'da meydana gelen deprem ile ilgili paylaşımlar yaptı.

AFAD DEPREM AÇIKLAMASI

Büyüklük : 3.7 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 5.19 km. Bodrum (Mugla)

Tarih-Saat : 18.10.2020, 14:19:18 TSİ

Enlem : 36.9198 N

Boylam : 27.3496 E

Derinlik : 9.53 km



SON DAKİKA BODRUM DEPREM TWETLERİ

@bsroz35

Nasıl salladııııı #bodrum #deprem

@sorkan

Bodrum yine sallandı. Kısa ama güçlüydü #deprem

@boraduran

Bodrum fena sallandı #deprem

Ayrıntılar geliyor...