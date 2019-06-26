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  3. Bodrum'da iki otelde 5 bin 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Bodrum'da iki otelde 5 bin 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Bodrum'da iki otelde 5 bin 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki otelde sahte bandrollü 5 bin 250 şişe içki ele geçirildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, tatil merkezlerinde sahte ve kaçak içki satışı yapılan iş yerleri ve otellere yönelik denetim ve operasyonlar sürdürülüyor. İhbar üzerine Yalıkavak ve Gümbet Mahallesindeki iki otele operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, sahte bandrollü ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 250 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili her iki otelin de işletme sahibi olduğu belirtilen U.K. gözaltına aldı.

(AA)

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