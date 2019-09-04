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Bodrum'da caretta carettaların yumurtadan çıkış anları görüntülendi

Bodrum'da caretta carettaların yumurtadan çıkış anları görüntülendi

Bodrum'da, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkış anları görüntülendi.

Turgutreis Mahallesi, Günbatımı Plajı'nda 2 Eylül'de, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıktıklarının görülmesinin ardından, yavrulamanın devam edebileceği ihtimali üzerine Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi ve Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yuvanın yerini tespit eden DEKAMER ekipleri, çevresinde önlem aldı. Tek tek yumurtalarından çıkan yavru caretta carettalar, yapılan ilk incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Caretta carettalar daha sonra kendileri için açılan yoldan denize doğru giderek Ege Denizi ile buluştu.

Bodrum'da ilk kez bir yuvanın tespit edildiğini belirten ekipler, bu gelişmenin çok önemli olduğunu söyledi. 20 caretta caretta yavrusu denizle buluşurken, 16 yavru ise incelenmek üzere DEKAMER'e götürüldü. Bu yavruların da iki gün içinde doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.

Caretta caretta yavrularının yumurtadan çıkış anlarını, yerli ve yabancı turistler de meraklı gözlerle izleyerek bol bol fotoğraf çekti.

DHA

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