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Bodrum'da 3.7 büyüklüğünde deprem
18 Ekim 2020 Pazar 14:33 | Son Güncelleme:
18 Ekim 2020 Pazar 14:35
Bodrum'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika Haberleri.. AFAD, Bodrum'da 3.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
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