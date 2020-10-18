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18 Ekim 2020 Pazar 14:33 | Son Güncelleme:

Bodrum'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberleri.. AFAD, Bodrum'da 3.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

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