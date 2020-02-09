Böcek, Konyaaltı krizini büyütüyor

İhaleyi iptal gerekçeleri arasında esnafın bazı alanları ‘işgal’ ettiğini gösteren Belediye, geçtiğimiz çarşamba günü ‘drone’larla ‘işgal tespiti’ yapmak istedi, ancak esnafın kiralanan alanların dışında masa sandalye koymadığı görüldü.

Belediyenin ayrıca, tebligatları ana yüklenici şirket yerine kiracı işletmecilere yapmasının hukuksuz olduğu belirtildi. Kontrole gelen belediye ekiplerinin, kiracıları kendileriyle çalışmaya zorladığı, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı veren mahkemenin ana yüklenici şirketi haklı bulmasına rağmen, ‘ruhsatlarını yenilemeyecekleri’ tehdidinde bulundukları da öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, yürütmeyi durdurma kararına karşı savunma için mahkemenin verdiği 15 günlük süre, 15 Şubat’ta doluyor.

NE OLMUŞTU

29 Mart 2018’de Antalya Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Menderes Türel döneminde Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki büfe ve ticari yapıları 8+10+10 yıllığına kiralanmak üzere ihale yaptı. İhale de ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL+KDV olarak belirlendi. İhale, 8 milyon 500 TL bedelle Alkoçlar- Senatalya ortaklığına kaldı. Şirket, 24 büfe, 26 şezlong şemsiye alanı, 2 kafe, 1 çay bahçesi, 1 işletme ofisi ve 40 ticari işletme ile 12 ücretsiz tuvaletin işletme hakkını aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’li Muhittin Böcek seçildi. 20 Ocak 2020’de Başkan Böcek’in talebi üzerine Belediye encümeni, 21 Ocak 2020’de ihaleyi iptal etti. İptal kararı, ABB Başkanı Muhittin Böcek ile 3 encümen üyesinin ‘hastalık’ gerekçesi ile katılmadığı toplantıda alındı.

YARGI DURDURDU

31 Ocak 2020’de Antalya 2. İdare Mahkemesi, işletmeci şirketin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İPTAL KARARI SİYASİ Mİ?

Konyaaltı Sahil Projesi işletme ihalesinin iptal kararı, Antalya’da ‘siyasi karar’ olarak niteleniyor. Bunun en önemli göstergeleri, ABB Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer’in, “İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim” ifadesi ve konuyla ilgili CHP yanlısı medya organlarında yayımlanan haberlerin ‘tamamının’ işletmeci şirketi “iktidara yakın söylemleriyle gündeme gelen Hülya Koçyiğit’in damadı En- der Alkoçlar’ın şirketi” ifadesiyle nitelemesi.

BELEDİYE NE DİYOR

ABB’den yapılan açıklamada, proje alanının 990 bin 382 metrekare olduğu ve 2018’de 254 milyon 289 bin 127 liraya yapıldığı belirtilerek, ‘ihale/proje sınırı’ içindeki tüm alanın temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj işlerinin belediye tarafından karşılandığı, iki yılda yaklaşık 19.5 milyon TL harcandığı belirtildi.

Açıklamada, ihaleyi alan firmanın ticari alanları alt kiracılara kiraladığı ve proje tadilatı ile ticari ünite sayısının 74’ten 87’ye çıkarıldığı da belirtildi.

İhaleyi alan firmanın ABB’ye iki yıllık kira, revize protokol bedeli ve hasılat payı olarak toplam 20.9 milyon TL ödediği belirtilirken;

Belediyenin ise ‘alanın tamamı için’ Antalya Defterdarlığı ve Vakıflara 4 yılda 16.5 milyon TL kira ödediği; ‘toplam proje alanı’ için yaptığı temizlik, bakım, güvenlik harcamaları ile birlikte toplam yaklaşık 36 milyon TL harcadığı belirtildi.

Açıklamada, ‘toplam alan’ için yapılan masraflar, yatırımcı şirketin ‘sadece ticari alanlar’ için ödediği bedelden düşülerek, belediyenin ‘15 milyon TL zarar ettiği’ öne sürüldü.

TİCARİ ALANIN MASRAFLARINI ŞİRKET ÖDEDİ

ESKİ BAŞKAN TÜREL NE DİYOR

İhaleyi yapan eski ABB Başkanı Menderes Türel, ‘yalanlar-doğrular’ başlıklı bir dizi açıklama yaptı.

Türel, şöyle dedi:

Yalan: Toplam kiralanan proje alanı 1 milyon 100 bin metrekaredir.

GERÇEK: Kiralanan ticari alan 8 bin metrekaredir; kalan kısmı halka açık alandır. Alanının tamamını işletmeciye verildiğini söylemek halkı yanıltmaktır.

Yalan: Ticari alanların temizlik, yeşil alan bakım giderleri belediye tarafından yapılmaktadır.

GERÇEK: 8 bin metrekarelik ticari alanın tüm giderleri işletmecilere aittir. Belediye, halka açık alanların giderlerini karşılıyor.

Yalan: Konyaaltı sahili yapım bedeli 254 milyon liradır.

GERÇEK: Konyaaltı sahili yapım bedeli 169 milyon 350 bin liradır. Kiralanan 8 bin metrekarelik ticari alanın maliyeti 24 milyon 750 bin liradır.

Yalan: Belediye Konyaaltı sahilinden 2 yılda 15 milyon lira zarar etmiştir.

GERÇEK: Yüklenici firma belediyeye bugüne kadar 20 milyon 979 milyon lira ödemiştir.

BAŞKAN VE 3 ÜYE ‘TAZMİNAT’ KAYGISIYLA İMZA ATMADI

Söz konusu ihalenin yapıldığı tarihte görevde olan encümen üyelerinin ileride olası bir tazminatı ödemek zorunda kalmamak için toplantıya katılmadıkları iddia ediliyor.

İptal kararı, ABB Başkanı Muhittin Böcek ile CHP’li Meclis Üyesi Mesut Kocagöz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun ‘hastalık’ gerekçesiyle katılmadığı encümen toplantısında alındı. Böcek adına karara Başkanvekili Deniz Filiz imza attı.

İMZA ATSAM YARGILANIRDIM

İhalenin yapıldığı tarihte AK Partili meclis üyesi olarak ihale kararına imza atan, daha sonra CHP’ye geçen Kocagöz, “Kararı neden imzalamadınız” sorusuna, “Grip olmuşum. Zaten toplantıya katılsam bile imzalamam mümkün değildi. Çünkü önceki dönem yapılan ihalenin altında imzam vardı. Eğer iptal kararını imzalayacak olsaydım ilk yargılanacak kişi ben olurdum” dedi.

Diğer encümen üyelerinin de, ileride olası bir tazminat ödememek için toplantıya katılmadıkları iddia edildi.

AKAYDIN TAZMİNAT ÖDEDİ

Bir önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın 100. Yıl Stat İhalesi’ni iptal etmesi sonucu belediye ihaleyi alan şirkete 4 milyon 622 bin 751 lira ve yüzde 40’ı tutarında icra inkar tazminatını ödemek durumunda kalmış, Danıştay, bu tazminatı dönemin meclis üyelerine rücu etmişti.

Tazminata mahkum olan CHP’li üyeler Reşat Oktay ve Recep Tokgöz, Başkan Muhittin Böcek’in Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi’ni iptal etmesini doğru bulmadıklarını açıklamıştı.

İTİRAF GİBİ SES KAYDI: ‘KONTROLÜMÜZDE BİRİNE VERECEĞİZ’

ABB Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer’in, projede ticari alanları kiralayan işletmecilerle yaptığı toplantıda, projeyi “kendi kontrollerindeki bir işletmeciye vermek istediklerini” söylediği ortaya çıktı.

24 Ocak 2020’de Sabah gazetesinin Akdeniz bölge ekinde, toplantının ses kayıtlarına dayanarak yayımlanan habere göre, Tuncer “Buranın işletmesini çok önemsiyorum. Öncelikle zaman içinde belediye olarak oradaki hakimiyeti kontrolümüz altına alalım. Başkanımız henüz bir karar vermemiş olmakla beraber, geçiş dönemini atlattıktan sonra aklındaki bir sistem var. ... İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim” ifadelerini kullandı.