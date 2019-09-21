Böbreğini satana 20 ay hapis, alana beraat

Neslihan KESKİN

SAHTE KİMLİKLE NAKİL

Çorum’da Fahrettin Umut Çorbacıoğlu (31), maddi sıkıntı nedeniyle böbreğini internetten satışa çıkardı. İlanı gören böbrek hastası Yaşar Özdemir, satıcıyla 40 bin liraya anlaştı. Kanuna göre yakın akraba dışında böbrek nakli yapılamadığı için Çorbacıoğlu’nun vesikalık fotoğrafıyla Özdemir’in kardeşi Emre Özdemir adına sahte nüfus cüzdanı düzenlendi. Sonrasında özel bir hastanede böbrek nakli gerçekleştirildi. Çorbacıoğlu, sadece 20 bin lira ödeme yapan Özdemir kardeşlerden parasının geri kalanını alamadığı için şikâyetçi oldu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Savcılık her iki tarafa dava açtı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 Mart 2015’te Çorbacıoğlu’nu ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı. Özdemir kardeşlere de resmi evrakta sahtecilikten 1 yıl 8’er ay, ‘organ ticareti’ suçundan da 4 yıl 2’şer ay hapis verildi. Dosyanın yollandığı Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Böbrek hastası Yaşar Özdemir’in hayati tehlike arz edecek derecede olup olmadığı, organ naklinden başka bir tedavi imkânı ve organ naklinde zarureti bulunup bulunmadığı araştırılsın” diyerek kararı bozdu.

“Başka çarem yoktu” dedi tutuklanmaktan kurtuldu

Yargıtay’ın bozma kararının ardından mahkeme, yeniden yargılama yaptı. Yaşar Özdemir savunmasında “2 böbreğim de iflas etmişti. Yaşamak için organ naklinden başka bir çarem yoktu. Şu an gayet iyiyim, sağlığıma kavuştum” dedi. Bunun üzerine mahkeme, Özdemir kardeşlerin beraatine karar verdi. Çorbacıoğlu ise ‘evrakta sahtecilik’ suçundan yine 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.