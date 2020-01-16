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  3. BM'den Türkiye açıklaması: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi

BM'den Türkiye açıklaması: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi

BM'den Türkiye açıklaması: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi

Birleşmiş Milletler Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyelinin geldiğini açıkladı

BM'den gelen son dakika açıklamasına göre; İdlib bölgesine düzenlenen saldırılar nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 350 bin Suriyelinin Türkiye sınırındaki bölgelere kaçtığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son durum raporunda, "artan" saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği söylendi.

 


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