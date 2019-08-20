BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen TIR´lar Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eşliğinde BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü 30 TIR, İdlib´e hareket etti. TIR´lardaki yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

DHA