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  3. BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye´nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen TIR´lar Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eşliğinde BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü 30 TIR, İdlib´e hareket etti. TIR´lardaki yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

DHA

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