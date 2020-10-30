30 Ekim 2020 Cuma 09:13 | Son Güncelleme:
BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Williams, Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams'ın bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams’ı kabul etmesi öngörülmektedir."