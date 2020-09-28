  • $7,8
  • 9,0993
  • 471.652
  • 1121.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
28 Eylül 2020 Pazartesi 22:24 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüntülü konferans gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Aliyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Guterres'e Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Aliyev, saldırılarda asker ve sivil can kayıpları yaşadıklarını bildirerek, Azerbaycan'ın savunma amacıyla karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.

Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi:

Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir.
<p>Peki, ABD işgalci Ermenistan’a karşı tavır alacak mı? ABD Dağlık Karabağ sorununu nasıl gö

ABD basını işgalci Ermenistan'ın saldırılarını nasıl görüyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sevdiğini söyleme zamanı! 29 Eylül günlük burç yorumları

Osmaniye'de PKK'nın kullandığı sığınak imha edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.