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Bloomberg: Trump'la nasıl anlaşacağınızı mı merak ediyorsunuz? Erdoğan'a sorun

Bloomberg: Trump'la nasıl anlaşacağınızı mı merak ediyorsunuz" Erdoğan'a sorun

Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin ardından Avrupa ülkeleriyle de büyük tartışmalar yaşayan ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok konuda ikna edilmesi, ABD basınında “Trump’la nasıl anlaşacağınızı mı merak ediyorsunuz? Erdoğan’a sorun” başlığıyla yer buldu.

Aksam.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmelerinin etkileri, dünya basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, konuyla ilgili olarak “Trump’la anlaşmak için ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Erdoğan’a sormanız yeterli” başlıklı bir haber yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Donald Trump’la anlaşma sanatının ustası” olduğu vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:

“ABD Kongresinde ve Pentagon’da öfkeyle karşılanan kararın alınması noktasında Erdoğan’ın Trump’a galip gelmesi kayda değer bir başarıdır. Erdoğan, Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemleri ve İran’a yönelik ambargonun tanınmaması gibi konularda her türlü yaptırım tehdidini savuşturdu.”

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