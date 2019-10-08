Bloomberg: Trump'la nasıl anlaşacağınızı mı merak ediyorsunuz? Erdoğan'a sorun

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmelerinin etkileri, dünya basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, konuyla ilgili olarak “Trump’la anlaşmak için ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Erdoğan’a sormanız yeterli” başlıklı bir haber yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Donald Trump’la anlaşma sanatının ustası” olduğu vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi: