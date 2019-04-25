Bizim Hikaye 68. yeni bölüm fragmanı! Bizim Hikaye izle 67. son bölüm FOX'ta

Bizim Hikaye’nin 68. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Bizim Hikaye’nin yeni bölümünde gerilim artıyor. Bizim Hikaye’nin son bölümünde Burak Filiz’e “Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi, kafayı mı yedin sen? Niye bakmıyorsun yüzüme?” diyor. Filiz ise “Senin bakılacak yüzün mü var?” diyerek sert bir cevap veriyor. Burak ise “Derdin neyse söyle, çözelim. Bu saçma sapan hareketlerden bıktım ben senin.” diyor. Filiz ise “Bağırma!” diyerek tepki gösteriyor. İkili arasındaki ipler iyice gerilirken Burak “Şimdi çıkıyoruz gidiyoruz burada.” diyor. Burak’ın lafı kesen Filiz çantasını ona atıyor ve “Ben de senin terbiyesizliklerinden sıkıldım. Burası benim evim. Al eşyalarını nerede kalıyorsan kal. Neslihan’la mı takıyorsun? Kimle takılıyorsan takıl.” diyor.

BİZİM HİKÂYE 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX’un sevilen dizisi Bizim Hikaye’nin 68. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİZİM HİKAYE 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKÂYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 67. BÖLÜM ÖZETİ

Paraları kaybeden Elibollar eski hayatlarına geri dönmüşlerdir ancak Minibolların babalarına olan kırgınlıkları bir türlü hafiflemez ve avuntuyu amcaları Zihni’de bulurlar. Zihni de çocukları oyalamak için okul kermesinde onlara yardım etmeyi kabul eder ancak Fikri Elibol’un çocuklarıyla ilgili bambaşka planları vardır. Tufan, Tülay’ın kendisine boşanma davası açtığını öğrenmesiyle kendi derdine düşünce, kendi kırgınlıklarıyla nasıl başa çıkacaklarını bilemeyen Filiz’le Barış'ın arasındaki gerginlik de giderek büyür. Her ikisinin de geri adım atma çabası diğerinin yanlış anlamasına neden olur, Çiçek’le Ferda’nın da hastaneden taburcu olmasıyla nerede kalacakları ve onlara kimin bakacağı bile karı koca arasında sorun olmaya başlar. Sonunda Rahmet’le Deniz’in gördükleri Filiz için her şeyin sonu olur.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE - FOX

BİZİM HİKÂYE LATİN AMERİKA’YI FETHETTİ!

Geçtiğimiz gün Peru’da gerçekleştirilen “Latina Turkish Awards” Latin Amerika Türk Dizi ödüllerinde Türk oyuncular; Peru, Arjantin ve Şili’deki hayranlarının oylarıyla ödüllendirildi. İkinci sezonuyla devam eden FOX’un sevilen dizisi Bizim Hikaye, ödül töreninde unutulmaz bir başarıya imza attı.

BİZİM HİKÂYE DİZİSİNE PERU’DA ÖDÜL YAĞDI!

Güney Amerika’da geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde dağıtılan 22 ödülden tam 11 tanesini Bizim Hikâye dizisi kazandı. “En İyi Dizi” büyük ödülünü kazanan Bizim Hikâye dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Kaya, dizideki partneri Burak Deniz ile birlikte “En İyi Çift” ödülünü de kazandı. Güzel oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla dünya çapındaki sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

KADIN DİZİSİ DE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ!

İzleyicinin kalbinde taht kuran ve başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ile Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı dizi “Kadın” da gecede “En İyi Yeni Dizi” ödülüne layık görüldü.

BİZİM HİKÂYE KONUSU

Şehrin yoksul semtlerinden birinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve o ailenin adeta annesi haline gelmiş en büyük çocuğu Filiz’le başlar hikayemiz… Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır;

Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.

Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır.

Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cemil’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.