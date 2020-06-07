‘Bizim Çocuklar' için cezaevinde meslek kursu

Devrim TOSUNOĞLU



İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, çocukları suç işlemeye ya da suç mağduru olmalarına müsait ortamlardan uzak tutmak, topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerine yardımcı olmak ve toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek için “Bizim Çocuklarımız” projesi başlattı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Çocuk yuvaları, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığına bağlı Çocuk tutuk evleri ve engelli öğrencilerin eğitim öğretim gördükleri okullar ziyaret edilerek yaşları 12 ile 21 arasında 825 çocuğa ulaşıldı.

GELECEKLE BARIŞTIRILDI

Kimsesiz, suça sürüklenen, madde bağımlısı, sokakta yaşayan, istismar mağduru olan çocuklara yönelik yapılan ziyaretlerde gezi, piknik, sinema, tiyatro ve sportif faaliyetler yapıldı. Engelli çocuklar için okçuluk, satranç ve halk oyunları kurs eğitimi verildi. Proje kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı arasında özel bir protokol imzalandı. Çocuk Tutukevlerinde bulunan 260 çocuğa proje kapsamında ulaşıldı. 16-21 yaş grubunda yer alan çocuk ve gençler arasından ilgilerine göre terzilik, berberlik, garsonluk, aşçılık, cam el dekorculuğu kursları düzenlendi. Bu kurslara katılanlardan tahliye olan 60’ı terzi, berber salonunda, restoranlarda, sanayi sitelerinde ve dekor sektöründe işe başladı.