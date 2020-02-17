'Biz direndikçe, PKK çözülüyor'

HDP önünde nöbet tutan annelerden biri daha terör örgütü PKK’nın kaçırdığı evladına kavuştu. 5 yıl önce kaçırılan Pelda, annesi Gevriye Ayhan’ın nöbet tuttuğunu öğrenince polislerin ikna çabasına yanıt verip teslim oldu. Böylece 7’nci anne evladını bağrına basmanın mutluluğunu yaşadı. Sadece son 15 günde 3 annenin evladına kavuşması umutları daha da güçlendirdi. Annelerden Songül Altıntaş’ın sözleri her şeyi özetledi: “Kendi evladımız bulunmuş gibi sevindik. Anneler direndikçe PKK çözülmeye başladı. Çok yakında sonları gelecek.”

SEVİNÇTEN KALBİM AĞRIYOR

Annelerin nöbetinin 167. gününde dün 7. müjde geldi. Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde annesi Gevriye Ayhan’ın nöbet tutuğundan haberdar olan Pelda Ayhan olduğu belirlendi.

Kayapınar İlçesi’nden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için 13 Ocak’ta HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından arandı. Umutla evlatlarını bekleyen ailelerin bulunduğu çadırda müjdeli haberle alkış sesleri yükseldi. Ayhan, “Ben çok sevindim, sevinçten kalbim ağrıyor, yerimde duramıyorum” dedi.

Gevriye Ayhan sevindirici haberi evlat nöbeti tuttuğu çadırda aldı. Diğer ailelerin de umudu çoğaldı.

ANNELERE UMUT DOĞDU

Gevriye Ayhan’ın kızına kavuşması soğuk havaya ve kara rağmen eylemlerini sürdüren annelerin umutlarını bir kez daha yeşertti. Fatma Bingöl, evlatlarına kavuşmak istediklerini söyledi. HDP il binası önünde 167 gündür çocuklarını beklediklerini belirten Bingöl, “Bu annelerin gözyaşı boşa gitmeyecek” ifadelerini kullandı. Anne Songül Altıntaş ise “Kendi evladımızı bulunmuş gibi sevindik. Anneler direndikçe PKK çözülmeye başladı” dedi.

7 ANNENİN YÜREK ACISI DİNDİ

Hacire annenin HDP’liler tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi çığ gibi büyüdü. Hacire Akar’ın 2 gün sonra evladına kavuşması aynı acıyı yıllardır yüreğine hapseden annelere umut oldu.

Hacire Akar’dan sonra 10 Aralık 2019’da Hatice Ceylan 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer’e, kavuştu. Ardından Hüsniye Kaya 25 Aralık’ta annelerin çağrısını duyup terör örgütü PKK’nın Irak’taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya’ya kavuştu.

Dalga dalga büyüyen nöbette babaanne Halime Kadran da geçtiğimiz 10 Ocak’ta 6 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan torunu İbrahim Halil Kadran’ı bağrına bastı.

İKİ HAFTADA 3 SEVİNÇ BİRDEN

Şubat ayının ilk ve ikinci haftası 3 aileye müjdeli haber geldi. Necla ve Metin Açan çifti 4 yıl önce iki oğlunu birden kaptırmıştı terör örgütüne. Harun Kaçan kardeşi Hakan’ı bulmak için HDP aracılığıyla PKK kamplarına gitti ancak o da tuzağa düştü. Harun Kaçan’dan güzel haber 4 Şubat’ta geldi. Oturma eylemi yapan Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan oğlu Hüseyin (28), ailelerin çağrısı üzerine Suriye’deki PKK kamplarından kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesi evlatlarını karşısında görünce mutluluk gözyaşı döktü.