Biyometrik Kimlik Doğrulama nedir? Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı!

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ ASKIYA ALINDI

Uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek.” dedi.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının tedbiren durdurulduğunu bildiren Bakan Selçuk, “Yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, ‘Hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir.’" ifadelerini kullandı.

BİYOMETRİK KİMLİK NEDİR?

SGK’nın uyguladığı biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri iki türlüdür. Bunlar avuç içi damar izi ve parmak damar izi doğrulama yöntemleridir. Avuç içi Damar İzi Tanıma Yöntemi ve Parmak Damar İzi Tanıma Yöntemi. Kullanıcı doğrulama yapmak istediğinde parmak damar haritası alınır ve daha önceden kaydedilmiş olan görüntü ile karşılaştırılır. SGK sağlık ödemelerinde yersiz ve haksız ödemelerin önüne geçmek, sağlıktaki suiistimalleri önlemek amacıyla bu sisteme geçmeye karar vermiştir. GSS’li olmadığı halde başka birisinin üzerinden (TC numarasından) tedavi olanlar olduğu gibi, bilerek veya bilmeyerek buna fırsat veren kuruluşlar da olabilmektedir.

BİYOMETRİK KİMLİK UYGULAMASI NERELERDE OLACAK?

Tamamı özel olan kuruluşlar geçmek zorundadır. Bunlar; Hastaneler, dal hastaneleri, diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri, hiperbarik oksijen tedavi merkezleri, tıp merkezleri, tüp bebek merkezleridir. Devlet hastaneleri biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçmek zorunda değildirler. Devlet ve vakıf Üniversiteleri ise 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren zorunlu olarak bu sisteme geçmeye başlayacaklardır.