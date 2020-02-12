Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Son dakika 13-14 Şubat'ta Bitlis'te okullar tatil edildi!

Bitlis'te yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tati olup olmayacağı merak ediliyordu. Bitlislilerin beklediği kar tatili haberi geldi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan duyuruda kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve cuma günü tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve Cuma günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan duyuruda "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve Merkeze bağlı köylerde 13 ve 14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri eğitime (2) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 ve 14 Şubat Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

BİTLİS HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.