Bitlis'te yarın okullar tatil mi 22 Nisan Bitlis kar tatili haberleri!

22 Nisan Pazartesi Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili Valilik MEB açıklamaları merakla bekleniyor. Nisan ayında yaşanan kar sürprizinin ardından Bitlis’te kar yağışı etkisini arttırdı. Bu nedenle Bitlis’te kar tatili var mı, Bitlis’te 22 Nisan yarın okullar tatil mi sorusu hakkında öğrenci ve veliler araştırma yapıyor. Bitlis’te çetin geçen kış aylarından sonra vatandaşlar baharı beklerken adeta kış geri geldi.

Bitlis’te günlerdir karla karışık yağmur yağarken akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

BİTLİS’TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (22 NİSAN PAZARTESİ)

Bitlis’te okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bitlis’te günlerdir karla karışık yağmur yağarken akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırtırken, kış lastik zorunluluğunun 1 Nisan’da sona erip, yazlık lastiklerini takan sürücüler ise 5 santimetreyi aşan karda zor anlar yaşadı. Vatandaşlar aniden bastıran kar yağışında dolayı dışarı çıkarak arabalarını kardan temizleyerek 21 Nisan’da yağan kardan dolayı şaşkın olduklarını söyledi.

METEOROLOJİ’DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.