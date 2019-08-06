Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis’te ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla bugün 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bitlis merkez ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; B.B., M.Y., E.B. ve Ö.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli kitap/dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
Ümit Erdim son haliyle korkuttu
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!
'Zalim İstanbul' dizisinin yıldızı Bahar Şahin'den Reynmen itirafı!
Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!
<p>Kurban Bayramı´nda artacak olan kırmızı et tüketimine karşı uyarılarda bulunan Beykent Üniversite

Kurban Bayramında Et Tüketirken Bunlara Dikkat Edin!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Nevşehir'de milyonlarca yıl öncesine ait birçok fosil ortaya çıktı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'den yeni hamle! Ve başladı