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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı!

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı!

Bitlis merkez ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; İçgeçit, Çalıdüzü, Yavuzlar, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Oğulcak, Üçevler, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Başmaklı, Karakuş, Dutköy ve Bayramalan köy ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

(İHA)

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