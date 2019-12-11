Bitlis'te PKK'nın yola döşediği 100 kilo patlayıcı imha edildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan 100 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar sonucu, Hizan-Bahçesaray karayolunda 100 kilogram el yapımı patlayıcı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Gayda köyü Recepli Mahallesi mevkisinde, Hizan-Bahçesaray karayolunda toprağa gömülü vaziyette 12 kilogramlık tüp ve 30 kilogramlık boya tenekesi içerisine gizlenmiş yaklaşık 100 kilogram anfo ile desteklenmiş inorganik madde karışımı el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. El yapımı patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
AA