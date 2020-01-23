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  3. Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

Bitlis'te güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 8 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, gıda malzemeleri ve giyim eşyaları ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' adı verilen operasyon kapsamında, 8 sığınak tespit edildi. Yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında sığınakların yanı sıra 4 depo bulundu. Depo ve sığınaklardaki aramalarda; 2 akü, 22 pil, 50 metre elektrik kablosu, 1 panço, 2 çift ayakkabı, 1 sırt çantası, 1 pantolon, 1 kazma ile 295 kilo çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilenlerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

DHA


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