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Bitlis'te bir köy karantinada

Bitlis'te bir köy karantinada

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 17.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi. 


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