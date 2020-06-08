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  3. Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi
08 Haziran 2020 Pazartesi 17:46 | Son Güncelleme:

Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi

Bitlis'te 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, araziye gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı (EYP), plastik patlayıcı ve çok sayıda fünye ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Şehit J. Asb. Çvş. Dursun Şahin 2020-12' ve 'Şehit Uzm. J. I. Kad. Çvş. Sedat Köroğlu 2020-17' operasyonları başlatıldı. Operasyonlarda merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında arama tarama çalışmalarında, Bitlis kırsalında 127 mekanik fünye, Tatvan ilçesi kırsalında ise 290 kilo ağırlığında 9 el yapımı patlayıcı, 1 plastik patlayıcı, 25 elektrikli fünye, 1 el telsizi ve 850 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ve EYP düzenekleri ise yerinde patlatılarak imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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