08 Kasım 2020 Pazar 13:19 | Son Güncelleme:
Bitlis Tatvan kırsalında patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.
İçişleri Bakanlığı'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.