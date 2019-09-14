Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır?

A: Büyük Hesaplaşma

B: Baba 2

C: Orjinal Cinayet(ler)

D: İrlandalı

Doğru cevap: Baba 2