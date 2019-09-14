Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır?
Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır?
Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır?
A: Büyük Hesaplaşma
B: Baba 2
C: Orjinal Cinayet(ler)
D: İrlandalı
Doğru cevap: Baba 2