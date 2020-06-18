BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır kimdir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ın hayatı ve biyografisi!

Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı olarak seçilmesi üzerine Volkan Bozkır’ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı olarak seçilen Volkan Bozkır 22 Kasım 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Volkan Bozkır 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığını, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini ve 1992-1996 yılları arasında Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü.

1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu.

2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011 tarihinde istifa ederek 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçimle sonucunda XXIV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na, Nisan 2014 yılında da Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi.

29 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı olarak atandı XXV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı.

İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır Nazlı Bozkır ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.