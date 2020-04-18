Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth, tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

"Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth, tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



BİRLEŞİK KRALLIK KRALİÇESİ II. ELİZABETH, TAHTA GEÇTİĞİNDEN BERİ KAÇ ABD BAŞKANI GÖREV YAPMIŞTIR?



A: 9



B: 11

C: 13

D: 15

Doğru cevap: C 13