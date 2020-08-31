Biri Simav'da diğeri Diyarbakır'da! Hastalıkları evlat nöbetini durduramadı

Terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime Levent için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutarken rahatsızlanan ve memleketi Kütahya’nın Simav İlçesi’ne dönen Hatice Levent eylemini, köyünde de sürdürdü. Levent, iyileşir, iyileşmez Diyarbakır’a dönüp, nöbete devam edeceğini belirterek, “Kızımı almadan geri gelmeyeceğim” dedi.

YALVARIYORUM GERİ DÖN



Levent, “Eşim, 6 yıl önce, kızımın dağa kaçırılmasından bir süre sonra trafik kazasında öldü. Yalnız kaldım. 6 senedir çöktüm. Dünyada mıyım, ahrette miyim belli değil. Fadimem, su içsem tasımda, yemek yesem kaşığımdasın. 6 yıldır senden haber alamıyorum. Ölü müsün diri misin, belli değil. Biz, analar olarak evlatlarımızı almadan dönmeyeceğiz. Yavrumun fotoğraflarını gördükçe canım yanıyor. Kızım, sana yalvarıyorum, yuvana, vatanına dön” diye konuştu.

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Dağa kaçırılan 14 yaşındaki oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden Saliha Edizer, evladına kavuşma ümidiyle evlat nöbetine 1 yıldır devam ediyor. Evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini vurgulayan anne Edizer, “Ben kanser hastasıyım, Yakubum gittikten sonra hastaneye gitmiyorum. Yazık günah değil mi? Bizim evimizi altüst ettiler, düzenimizi bozdular. Elinde kalem olacağı yerde, eline silah verdiler. Biz de Kürdüz, Kürtlüğümüzü inkar etmiyoruz ama hiçbir zaman onları desteklemedik, desteklemeyeceğiz de” dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA PKK’LILARIN HEDEFİ OLDU



Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın’ın evi önceki gece geç saatlerde PKK’lıların hedefi oldu. Evinin penceresinin altında pusu kurulduğunu fark eden Aydın, güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede Aydın’ın evinin etrafında pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.