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  • Biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Ekim 2020 Pazartesi 11:26 | Son Güncelleme:

Biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, "İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" dedi.

Kırmızı ve Turuncu listede yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun "Kaçış yok" diyerek, terör örgütü PKK'ya büyük darbeyi duyurdu.

Soylu, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun "

Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda Turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.

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