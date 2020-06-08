Biraz fazla mı normalleştik

SONER KAN



İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından önceki gece saatlerinde yüzlerce genç, Kadıköy Caddebostan Sahili’ne akın etti. Salgına aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, maske takmayı unuttu.

BAKAN KOCA’DAN TEPKİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve binlerce vatandaş Caddebostan Sahili’nde göbek atarak eğlenen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesini ve maske takmamasına tepki gösterdi.



O anlara ilişkin görüntü paylaşan Bakan Koca, “‘Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.’ Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM” dedi.



Yüzlerce vatandaş, sahil kenarlarındaki yeşillik alanlara akın etti. Kalabalık gruplar, çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

BELGRAD’DA UZUN ARAÇ KUYRUĞU



Dün sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kimi vatandaş mangal yaktı, kimi ise yürüyüş yaptı. Voleybol oynayanlar olduğu gibi salıncakta sallananlar da vardı. Ayrıca piknik yapanlar arasında 18 yaş altı çocukların olması dikkat çekti.

NORMALE DÖNERKEN DİKKAT! SALGIN BAŞA SARAR TEDBİRLER ARTAR!



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu ortaya çıkan manzaralara karşı uyardı: “Mesafe ve maske kuralına uymazsak salgın başa döner, daha sıkı tedbirler gerekir.”



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, asker uğurlamalarındaki ve sahillerdeki tedbirsiz görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü, vatandaşları uyararak şunları söyledi: “Bunlar hoş görüntüler değil. Kaygı duyuyoruz. Virüs gitmiş değil, insanlara bulaşmaya devam ediyor. Sosyal mesafeyi korumaz ve maske takmazsak, insanlar birbirine yakınlaşırsa bulaşma ve vaka sayıları artabilir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak geriye dönüş olabilir. O zaman da kısıtlamaları artırmamız gerekir.”



ARTIŞ YAŞANABİLİR

“Dikkatli olmak , eskiye dönmemek lazım. Yürüyüşe çıkabilir, sahilde oturabilir, balık da tutabilirsiniz. Ama bunları yaparken, sosyal mesafeyi korumak, temastan kaçınmak, hijyene dikkat edip, her şeyden önemlisi maskenizi takmanız lazım. Dikkatsizlik ve de tedbirsizlik virüsün bulaşma riskini artırır. Bugün bu tabloya bakıldığında ikinci dalgadan ziyade tekrar bir yükselme ve artış olabilir.

TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR



Koronavirüsle mücadelede dün 35 bin 335 test yapılırken, 914 yeni vaka tanısı konuldu. 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 692’e yükseldi. Dün iyileşen 2 bin 647 kişiyle toplam iyileşen sayısı 137 bin 969 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Filyasyon çalışmalarında ‘Geçmiş olsun’ ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor” dedi.

TAKİPÇİ ELEŞTİRİSİNE GÜLÜMSETEN YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla ilgili attığı tweet’te virgül kullanmaması gereken yerde virgül kullanınca Sude isimli takipçisi, “Bağlaçlar arasına noktalama işareti konulmaz” diyerek uyarıda bulundu. Koca’nın “Bağlaçlar arasına virgül konulmaz, bizimki sosyal mesafe tutkusundan” şeklindeki cevabı Twitter’da en çok konuşulan konu oldu.



TELEFONLA ARADI

Bakan Koca’nın telefonla arayıp sınava girecek olan Sude’ye başarılar diledi. Sude, latife yapmak istediğini ve Bakan Koca’nın da bunu anladığını söyledi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNDE ÇABUK NORMALLEŞTİK



Caddebostan Sahili’ne akın eden vatandaşlardan geriye çöpleri kaldı. Vatandaşlar duruma tepki göstererek, “Hijyene en çok ihtiyacımız olan zamanda bu yapılır mı?” dedi.

GALATA YİNE DOPDOLU



Balık tutkunları Galata Köprüsü’ne akın etti. Bakan Koca’nın ‘sosyal mesafe kuralı’ uyarısının dikkate alınmadığı görüldü.

ASKER UĞURLAMADA KORKUTAN MANZARA



İstanbul’da Bayrampaşa, İzmir ve Adana otogarlarında yakınlarını askere uğurlamak isteyenler, oyun havası oynayıp eğlendi. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı, maske takılmadı.

İSTANBULLULAR SAHİLE AKIN ETTİ



Dün Beşiktaş sahiline giden vatandaşlar, bisiklete bindi, yürüyüş yaptı, balık tuttu. Bazı vatandaşlar ise güzel havanın tadını sahil kenarında bulunan parklarda spor yaparak çıkardı.

AŞİYAN SAHİLİNE KOŞTULAR



Aşiyan Sahili, dün denize girenler, yürüyüş yapanlar ve olta balıkçılarıyla doldu. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinin altında masalarını kurarak piknik yaptı.