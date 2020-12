Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Vahide Perçin geçtiğimiz aylarda diziden ayrıldı. Vahide Perçin'in ardından Uğur Güneş'in de veda edeceği diziye yeni bir kadın başrol oyuncusu katıldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılar..



Hande Soral Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni flaş transferi oldu. Oyuncular arasında Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın yer aldığı diziye Nazan Kesal ve Furkan Palalı dahil oldu.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adana’nın göz dolduran doğal güzelliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekranlardan taşıyor. Dizi çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova’yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

Hande Soral bu sezon Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştı,



2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı.

Hande Soral, TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge karakterine hayat vermektedir.

NAZAN KESAL KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.

Süper Baba dizisi ile dizi dünyasına giriş yapan Kesal, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Fazilet karakterine, Halka dizisinde Hümeyra Karabulut karakterine hayat vermişti. Başarılı oyuncu Analar ve Anneler, Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Aşk ve Ceza, Hicran Yarası, Aliye gibi birçok projede yer almıştır.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı (d. 27 Ekim 1986, Konya), Türk oyuncu ve manken. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisi ile yaşayan Furkan Palalı, Bir Mucize Olsun, Yuvaya Dönüş, Direniş Karatay, No 309, Son Çıkış, Aşk Emek İster, Son Yaz Balkanlar 1912, Benim Tatlı Yalanım gibi yapımlarda yer almıştır.

HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA

KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ

UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ

MURAT ÜNALMIŞ- DEMİR

BÜLENT POLAT- GAFFUR

SELİN YENİNCİ - SANİYE

MELİKE İPEK YALOVA-MÜJGAN