Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova izle son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleyenler dizinin 5. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor. ATV ekranlarında kısa sürede büyük ilgi gören yerli dizi Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı gelecek hafta dizide yaşanacaklara dair ipucu verecek. Dizinin 4 Ekim tarihinde yayınlanan son bölümünde, Yılmaz’a ihanet etme düşüncesi bile Züleyha için ıstırap oldu. Yılmaz’a olan aşkından vazgeçmeyen ve ona ihanet etmeyen Züleyha için çile dolu günler başladı. Hünkar’ın ihbar ettiği Yılmaz yakalanıp hapse girdi ve bu durum Yaman Çiftliği’nde dengeleri alt üst etti. Ancak Yılmaz’ın acı çekmesine dayanamayan Züleyha’nın önünde iki yol vardı. Hem kendisi, bebeği ve Yılmaz için ölüme yürümek ya da Demir’le nikah masasına oturmak. İşte, nefes kesen sahneleriyle Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme linki ve 5. yeni bölüm fragmanı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE - ATV

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Zülayha"nın hikayesi var "Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzuN süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber oturuyor.

Vahide Perçin- Hünkar Yaman

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

Uğur Güneş - Yılmaz Akkaya

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Murat Ünalmış - Demir Yaman

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Hilal Altınbilek-Züleyha

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dev Platoda 1970 yılı Adana'sı inşa edildi!

İnşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor.