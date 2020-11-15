Bir varmış bir yokmuş..! CHP'nin "Anayasa taslağı" sıkıntısı büyüyor

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partililer bir araya gelip bir anayasa taslağı üzerinde çalışma yaptılar mı?

Son günlerde siyaset gündemini meşgul eden bu soruya birinci derece muhatabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

KILIÇDAROĞLU 2020: ANAYASA TASLAĞI ÇALIŞMAMIZ YOK

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurumsal Twitter hesabından da yayınlanan açıklamasında, "Bir sefer böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor ben de büyük bir hayretle izliyorum. TÜSES'in yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında bir toplantısı oldu. Ortadoğu politikalarıyla ilgiliydi. Ben de o toplantıya katıldım. O toplantıya Sn. Karamollaoğlu katıldı, yanlış hatırlamıyorsam Sn. Davutoğlu da o toplantıda vardı ve Ortadoğu'yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin ekonomi politik konularını masaya yatırıyor ilgili uzman kişileri çağırıyor. Yine TÜSES Anayasa konusunda da bir toplantı yaptı. O toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katılıp, görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada yok anayasa yazıldı, 4 parti bir araya geldi anayasa taslağı hazırladı, böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum. Ben öteden beri ısrarla söylerim. Bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. Anayasa bir toplumsal sorundur. Anayasa hepimizin yani bu ülkenin ana omurgasını belirleyen hukuk kurallarını ihtiva eder. Dolayısıyla anayasanın bir toplum uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim 4 parti ile bir araya gelip efendim oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Eğer biz bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İyi Parti sn. Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır. Dediğim gibi böyle bir çalışma yok, söz konusu değil ama bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var. Bütün vatandaşlarımın bu gerçeği bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

KILIÇDAROĞLU 2018: ANAYASA TASLAĞI ÇALIŞMAMIZ VAR

Kılıçdaroğlu'nun bugün "Anayasa taslağı çalışmamız yok" demesinin ardından daha önce aynı konuda farklı konuştuğu ortaya çıktı.

CHP Lideri'nin 2 Haziran 2018 tarihinde TELE TV'de konuk olduğu programda bugün söylediklerinin aksine "Anayasa değişikliğinden hedef ne demokratik parlamenter sisteme geçiş... Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birinci ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliği ya da bir anayasa yapmaktır. Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakını oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Ve o komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu siz de zaman zaman yazılarınızda (Prof. Dr. Emre Kongar'a söylüyor) değinirsiniz. Sn. Kaboğlu 4 partinin anayasa ilkeler üzerinde, anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırladı" ifadelerini kullanmış.

İşte o video: