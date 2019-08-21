Bir türlü başlayamadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını 27 Haziran’da aldıktan sonra ilk icraat olarak İstanbul’un tüm üstgeçitlerine “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç” afişleri astırdı. Aradan geçen 55 günde tek bir girişimde dahi bulunulmadı. İmamoğlu seçimden sonra ilk olarak 5 il gezip mitingler yaptı. Seçim sürecinde, “İstanbul’un kaybedecek bir dakikası bile yok” diyen İmamoğlu mazbata aldıktan 3 hafta sonra tatile çıktı, kimse kendisine ulaşamadı. İmamoğlu tatilden döndükten sonra iBB’ye kritik görevlere kendisine yakın isimleri atadı. Ardından Nevşehir’e Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliklerine katılan İmamoğlu İstanbul’a dönünce ikinci kez Bodrum’a gitti. Dönüşü bayrama denk geldi, yine tatile çıktı. İmamoğlu Bodrum’da tatildeyken 17 Ağustos’ta İstanbul sel felaketiyle boğuştu. Tepkiler üzerine selden bir gün sonra gelen İmamoğlu esnafa ‘yanınızdayım’ deyip Bodrum’a geri döndü.

Medya A.Ş.’den 50 kişiyi çıkardı

Sel felaketinin ardından Bodrum’a giden İmamoğlu döner dönmez kıyım yaptı. Medya A.Ş.’de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan dün sabah işten çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, “Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün” dedi.