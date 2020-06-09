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  3. Bir 'pes' dedirten görüntü daha: Maçka Parkı'ndan müzik eşliğinde halay çektiler
09 Haziran 2020 Salı 09:28 | Son Güncelleme:

Bir 'pes' dedirten görüntü daha: Maçka Parkı'ndan müzik eşliğinde halay çektiler

Bir 'pes' dedirten görüntü daha: Maçka Parkı'ndan müzik eşliğinde halay çektiler

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Daha önce İzmir Kordonboyu ve İstanbul Moda'da da benzer görüntüler tepki çekmişti.

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti. Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir "pes" dedirten görüntü daha!

"GÜZEL BİR AKŞAMDA EĞLENİYORUZ"

Maçka Parkı'nda eğlendiklerini belirten bir kişi, "Geçirdiğimiz koronavirüs hastalığından dolayı, güzel bir akşamda arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Ayrı oturmaya çalışıyoruz. Ev ortamından bütün ülkece sıkıldık. Bütün her yer kapalı, böyle kendi kendimize eğlence yaratmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirten bir kişi, "Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Kalabalıktı. Biz de daha az virüs kapabiliriz diye arka taraflara gittik" dedi.

Yer: Maçka Parkı... Ne çabuk normalleştik!
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