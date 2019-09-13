Bir oğlu asker, bir oğlu PKK'lı... Teröristten anneye rezil yanıt

Milliyet’in haberine göre Ordu’dan gelen 7 çocuk annesi olan Latife Ödümlü, 22 yaşındaki oğlu Özgür’ün terör örgütüne katıldığını söyleyerek şunları anlattı:

“OĞLUMU SİZ GÖTÜRDÜNÜZ DEDİM”

“Oğlum Diyarbakır’da üniversite okuyordu, okulu bitirmesine bir yıldan az kalmıştı. 10 ay önce dağa gitti. Gittiğini öğrendiğim gibi hemen HDP binasına geldim. Onlara o zaman da ‘Oğlumu siz götürdünüz’ dedim. Ama kabul etmediler ve haberlerinin olmadığını söylediler.”

“MAHMUR KAMPI’NA BİLE GİTTİM”

Günlerce kızıyla birlikte Diyarbakır’da gitmediği yer, çalmadığı kapı kalmadığını ama bir şey öğrenmediklerini ve haber alamadıklarını anlatan acılı anne, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’dan bir şey öğrenmeyince, Van, Hakkâri ve Bitlis’e gittim. Buralarda da oğluma ulaşmadım. Araştırmalarımız doğrultusunda Kuzey Irak’ta olabileceğini öğrendik. Pasaport çıkarıp Mahmur Kampı’na gittim ama orada da yoktu. Yine o bölgede bulunan birkaç kampa daha gittim.”

“ÜÇ OĞLUN SANA KALSIN, BİR TANESİ BANA”

Gittiği kampların birinde terör örgütünün sözde sorumlusuyla görüştürüldüğünü belirten anne, “Oğlumu sorduğumda önce orada olmadığını söyledi. Sonra bana kaç oğlum olduğunu sordu. Ben de dört oğlum olduğunu söyledim. Bana, ‘Üçü sana kalsın, bir tane de bana kalsın’ dedi.” sözlerini kullandı.

“BEN OĞLUMU SİZİN İÇİN BÜYÜTMEDİM”

Terör örgütü PKK’nın sözde sorumlusuna “Ben oğlumu sizin için büyütmedim. Ne zorluklarla okuttum.” dediğini aktaran anne, şu ifadeleri kullandı:

“Sonra yine bana oğlumun orada olmadığını söylediler. Geri döndüm ama oğlumu almak için Kuzey Irak’a daha sonra iki defa daha gittim. Aylardır oğlumun peşinden gitmediğim yer kalmadı. Bu yerlere de hep borç alarak gidip geldim.”

“YA OĞLUMU VERSİNLER YA CENAZEMİ ALSINLAR”

Çocuklarından birinin dağda, diğerinin ise şu an Şemdinli’de asker olduğunu ifade eden anne, “Tek korkum bu çocukların karşı karşıya gelmesi ve birbirlerine silah çekmesi. Çatışma olsa birbirlerini tanımazlar. Ben oğlumu alana kadar burada oturacağım, kalkmayacağım. Ya oğlumu versinler ya da cenaze mi alsınlar buradan.” diye konuştu.