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  3. Bir kişi sebebi ile 32 kişi karantinaya alındı
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:05 | Son Güncelleme:

Bir kişi sebebi ile 32 kişi karantinaya alındı

Bir kişi sebebi ile 32 kişi karantinaya alındı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan bir şahsın oturduğu sokakta 32 kişiyle temas ettiği tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile sokak karantinaya alındı.

Olayla ilgili Mahmudiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan şahsın ilçe dışından gelen misafir olduğu belirtildi. Şahsın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından duruma hemen müdahale edilerek harekete geçildiği ve gerekli incelemelerin ardından sokağın karantinaya alınması kararı alındığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) filyasyon (saha inceleme) ekibinin yerinde izlem ve temaslı araması neticesi 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir. 28 kişi filyasyonu Mahmudiye TSM ekipleri tarafından kalan 4 kişinin ise ikametleri Eskişehir merkez olması nedeniyle filyasyonu Tepebaşı Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından yapılmıştır.

Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelim.”

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