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24 Kasım 2020 Salı 20:20 | Son Güncelleme:

Bir kişi iki kez koronavirüse yakalanabilir mi?

Artan koronavirüs vakaları ile birlikte akıllarda birçok soru oluşuyor. Covid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar da bu hastalığı yaymada en önemli faktörler arasında...

Pozitif olan kişi evde nasıl izole olmalı? Aile üyelerine bulaşmasını nasıl önleyebiliriz? Bir kişi iki kez koronavirüse yakalanabilir mi? Antiviral ilaçlar kullanılmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tüm merak edilenleri Akşam TV'ye anlattı. 

Editör: duygu.gecu@turmedya.com.tr

<p>Kovid-19 aşısı için gönüllü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal

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