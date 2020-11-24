Pozitif olan kişi evde nasıl izole olmalı? Aile üyelerine bulaşmasını nasıl önleyebiliriz? Bir kişi iki kez koronavirüse yakalanabilir mi? Antiviral ilaçlar kullanılmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tüm merak edilenleri Akşam TV'ye anlattı.



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