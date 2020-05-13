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  3. Bir kişi herkesi perişan etti! Vaka 6'dan 101'e çıktı

Bir kişi herkesi perişan etti! Vaka 6'dan 101'e çıktı

Bir kişi herkesi perişan etti! Vaka 6'dan 101'e çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı taziye çadırı kurulan ve muhtarın görevden alındığı Ortanca mahallesindeki vaka sayısı her gün artıyor.

Mahallede 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs’ta karantinaya alındı. Sağlık ekiplerinin mahallede yaptığı sağlık taramasında vaka sayısı 101’e yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Bunlara neden olan bir kişidir. O kişi sevdiklerini ve ailesini perişan etti” dedi.    

101 kişide daha koronavirüs çıkmasıyla Van’daki toplam vaka sayısı 390’a yükseldi, 8 kişi hayatını kaybetti.


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