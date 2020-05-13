Bir kişi herkesi perişan etti! Vaka 6'dan 101'e çıktı

Mahallede 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs’ta karantinaya alındı. Sağlık ekiplerinin mahallede yaptığı sağlık taramasında vaka sayısı 101’e yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Bunlara neden olan bir kişidir. O kişi sevdiklerini ve ailesini perişan etti” dedi.

101 kişide daha koronavirüs çıkmasıyla Van’daki toplam vaka sayısı 390’a yükseldi, 8 kişi hayatını kaybetti.