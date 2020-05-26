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  3. Bir ilimizde daha dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi
26 Mayıs 2020 Salı 23:11 | Son Güncelleme:

Bir ilimizde daha dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilimizde daha dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi

Elazığ'da vatandaşlara maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi. Ayrıca il dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacağı, uymayanlara ise 3 bin 150 TL para ve ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verileceği bildirildi.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceğini anımsatarak, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 lira para, ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." ifadelerini kullandı.


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