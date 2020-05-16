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  3. Bir ili karıştıran olay: 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bir ili karıştıran olay: 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bir ili karıştıran olay: 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Uşak'ta, 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı. Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.


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