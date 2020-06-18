Bir gece ansızın

Kuzey Irak’taki karakol ve üs bölgelerine taciz, saldırı teşebbüslerini artırarak sınırın ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik olarak TSK tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı.

TERÖRÜN İNİNE DARBE



Sınırdan 60 km mesafedeki Haftanin’e giren komando birlikleri Haftanin’de teröristlerin inlerine girmeyi başardı. İlk olarak tüm harekat alanı ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlanırken, yerli üretim Fırtına obüsleriyle çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında 150’den fazla hedef tam isabetle vuruldu. Taciz, mania ve hazırlık atışlarını hava harekatı takip ederken, harekata SİHA’ların yanı sıra F-16’lar da destek verdi. Operasyonda Atak helikopterleri de hedefleri ateş altına aldı.

HAVA HÜCUM HAREKATI



Atışların ardından hava hücum harekatına geçildi. Belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Hava hücum harekatı sonrasında komandolar belirlenen hedeflere tek tek girdi. Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mühimmatları imha etti.

BÖYLE VURULDU

Komandolar, belirlenen bölgelere karadan sızma harekatı gerçekleştirdi. Bazı birlikler de helikopterlerle bölgeye indirildi.

Tüm mühimmatlar imha edildi.

DESTAN YAZACAĞINIZA İNANIYORUZ



Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Kahraman komandolarımız Haftanin’de” ifadeleriyle kamuoyuna duyurulan Pençe-Kaplan Harekatı’nı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal gece boyunca takip etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde brifing alan Bakan Akar ve komutanların talimatlarının ardından harekat başladı.

RÜZGARI HİSSEDİYORUZ



Bakan Akar ve komutanlar zaman zaman video konferans yöntemi ile bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüşerek talimat verdi. Operasyona katılan birliklerin komutanlarına telsizden hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti: “Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgarı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübeyle bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyor. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz.”

Bakan Akar, operasyonu Harekat Merkezi’nden takip etti.

TERÖRİSTLERLE MÜCADELE EN DOĞAL HAKKIMIZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Pençe-Kaplan Operasyonu’na ilişkin, şu açıklamayı yaptı: “Şimdi sıra Haftanin’de. Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir. Bu terör örgütlerini imha etmek meşru hakkımızdır. Yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Dualarımız kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun.”

‘ORDUNUN DUASI’



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, “Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin” dedi. Gül, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ‘’Ordunun Duası’’ şiirinden, “Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer” dizelerine yer verdi.