Bir büyükşehir ve iki ilde daha maske takma zorunlu hale geldi

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Esengül Civelek başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar görüşüldü.

AA'nın aktardığı habere göre, toplantıda, bulaşma yayılım hızının düşürülmesi amacıyla valilik tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi uyarınca bazı kararların alınması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Maske kullanımı pazar yerleri, market, toplu çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçları, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu oldu.

Diğer yandan Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs sonrasına randevu verilecek. İlde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs sonrasına ertelenecek.

Alınan kararlara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

UŞAK'TA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI



Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs'tan itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı, maskesiz çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.

DÜZCE'DE SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI



Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli olarak ilan edilen Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındı.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.

Alınan kararlar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Ayrıca karara uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılması kararı alındı.