Bir babanın evlat savaşı

İstanbul’da taksicilik yapan Necdet Öztaş (34), Moğolistanlı Suvd Erdene Battur (36) ile 3 yıl önce evlenmek istedi. Ancak vize süresi geçen Battur, kaçak göründüğü için Öztaş ile nikah kıyamadı. 8 aylık hamile olan Battur’a siroz teşhisi konuldu. Öztaş’ın haber vermesi üzerine Battur’un ağabeyi Türkiye’ye geldi ve kardeşini memleketine götürmek istedi. Çocuğun nüfus işlemlerini yaptırmak isteyen Öztaş, Battur’un nüfus kaydında evli olarak göründüğünü öğrendi. Genç anne, yanlışlıkla bu şekilde kaydedildiğini belirten belgeyi de sundu ancak fayda etmedi.

YÜZÜNÜ GÖREMEDİM



Öztaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çocuğun küvezde kalması gerektiği için eşim ülkesine tek başına gitti. Ben de nüfusuma kaydettiremediğim için çocuk bakımevine verildi. Oğlumu nüfusuma geçiremediğim için 7 aydır yüzünü göremiyorum. Mahkemeye başvurdum, oğlumun benden olduğunun tespit edilmesi için ‘soy bağının tespiti’ davası açtım.”

SON SÖZÜ ADLİ TIP SÖYLEYECEK



Necdet Öztaş’ın avukatı Ahmet Sireci ise, “Müvekkilim resmi nikahlı olmadığı için Suvd Erdene Battur’dan olan çocuğunu nüfusuna geçiremiyor. Mahkeme, geçen hafta görülen duruşmada çocuktan ve baba adayından DNA testi yapılmasına karar verdi. Şu an dosya Adli Tıp Kurumu’na gitme aşamasında” dedi.

‘OĞLUM, ANNESİZ KALDI’



Necdet Öztaş, “Suvd, memleketinde öldü. Çocuğum annesiz kaldı. Ondan bana kalan oğlum Onur’un benden olduğunu tespit ettirip onu en iyi şekilde büyütmek için elimden geleni yapacağım” dedi.