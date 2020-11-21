Bir baba daha oğlu için nöbette

Baba Dülge, oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığını ve PKK’nın elinde olduğunu yaklaşık 40 gün önce öğrendi. Yasür Dülge, oğlunu kandırdıklarını ve kaçırdıklarını ileri sürdüğü HDP’nin İzmir il binası önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. Aynı kaderi paylaştığı ve yaklaşık 8 aydır HDP İzmir il binası önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin ile birlikte evladını bekleyen baba Dülge, elinde fotoğrafıyla, oğluna dön çağrısı yaptı. Oğluna kavuşana kadar evlat nöbetinden vazgeçmeyeceğini belirten Yasür Dülge, “Ömrüm yetene kadar da nöbetten vazgeçmeyeceğim. Ta ki oğlum getirilene kadar. O yol, yol değil. Devletimiz bizimdir, bize dönsün artık. Devletine güvensin; teslim olsun” dedi.